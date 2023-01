KPÖ will in Salzburger Landtag: "Menschen verlieren den Glauben, dass der Markt alles regelt"

Seit 2019 ist die KPÖ plus im Gemeinderat der Stadt vertreten. Nun will der 34-jährige Kay-Michael Dankl mit der Partei auch landesweit antreten und geht in allen Bezirken auf die Suche nach Unterstützern.

SN/Robert Ratzer Er studierte Geschichte, arbeitet Teilzeit im Museum und wuchs im Pinzgau auf: Kay-Michael Dankl, der dunkelrote Solist im Salzburger Gemeinderat.