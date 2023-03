Workout für die Wahl: Wie ein Kommunist am Schießplatz Kraft tankt

Auf den Bogenschießsport haben Kay-Michael Dankl seine Eltern gebracht - eine Stunde versucht er regelmäßig ins Gelbe zu treffen und die blauen und roten Kreise zu meiden. Tipps für den Wahlkampf holt sich der gebürtige Grazer von Elke Kahr.

Die frühlingshaften Temperaturen verführen noch nicht zum Kurzarmshirt - Kay-Michael Dankl, der Spitzenkandidat der KPÖ plus in Salzburg, trägt es trotzdem. Ein Armschutz aus Leder wird am linken Unterarm angebracht. Ein Schießhandschuh, der nicht alle Finger abdeckt, schmückt die rechte Hand. "Links reicht der einfache Fahrradhandschuh", sagt Dankl. An der Materialschlacht am Bogenschießplatz nahe der Hellbrunner Allee beteiligt sich der Kommunist nicht. Einem Hightech-Bogen inklusive Visier und Pfeilen aus Carbon kann er wenig abgewinnen. Ein Bogen aus Bambus und schlichte ...