Landtagswahl in Salzburg: Genug Unterstützer für Neos, Kleinparteien kämpfen noch

"Wir sind Salzburg" und MFG sammeln noch Unterschriften, um in allen Bezirken antreten zu können.

Die Grünen haben am Donnerstag ihre Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 23. April eingebracht, am Freitag haben die Neos diesen Formalakt bei der Wahlbehörde erledigt. Im Gegensatz zu den Grünen mussten die Pinken 600 Unterstützungserklärungen für den Antritt sammeln - je 120 in der Stadt Salzburg und im Flachgau, 100 im Pinzgau und Pongau sowie 80 im Tennengau und Lungau.

Bei rund 1500 Bürgerkontakten habe man mehr als 700 Unterschriften bekommen, sagte Neos-Landesgeschäftsführer Nikolaus Glaser. Auf den Wahllisten ...