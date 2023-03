Landtagswahl in Salzburg: ÖVP setzt in ihrem Programm auf "Kontinuität"

Die Volkspartei sieht die Wahl auch als Abstimmung über die politische Kultur - Landeshauptmann Haslauer kritisierte die "Verrohung der Sprache", konkret von FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrätin Daniela Gutschi bei der Präsentation des ÖVP-Wahlprogramms in der Parteizentrale in der Merianstraße in Salzburg.

Als "Zeichen für Kontinuität und Stabilität" sieht Landeshauptmann Wilfried Haslauer das rund 80-seitige Programm seiner Partei für die Landtagswahl am 23. April, das er am Donnerstag gemeinsam mit seinem Regierungsteam (ausgenommen LH-Stv. Christian Stöckl) sowie Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf in der Parteizentrale in der Merianstraße in Salzburg vorgestellt hat. "Es ist die Fortsetzung einer zehnjährigen Regierungsarbeit." Tatsächlich finden sich im Programm viele Vorhaben, die bereits im Laufen sind, wie die großen Verkehrsprojekte rund um die Lokalbahnverlängerung und Kraftwerksneubauten wie in Stegenwald ...