Wahlkampf in Salzburg auf der Zielgeraden: "Schmerzen sind nicht eingeplant"

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien stellten sich am Dienstagabend der Diskussion im ORF. Am Mittwoch folgt eine weitere im Privat-TV Puls24.

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten trafen am Dienstag im ORF-Landesstudio Salzburg aufeinander.

Ob Rückkauf der Anteile der Energie AG an der Salzburg AG durch das Land, eine Kopplung von Deutschkenntnissen bei der Vergabe von geförderten Wohnungen, die Einstellungen zum Bau von Windrädern, wie Wohnen leistbarer werden soll: Die Positionen der Parteien sind vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag abgesteckt, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben zu den Themen alles gesagt, wie deren Diskussion am Dienstagabend im ORF noch einmal verdeutlicht hat.