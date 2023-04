Landtagswahl Salzburg: Elternhaus und Teuerung waren für die Jungen wahlentscheidend

Die Wahltagsbefragung des SORA-Instituts zeigt die Stimmabgabe junger Wählerinnen und Wähler bei der Salzburger Landtagswahl. Entscheidend für die Stimmabgabe waren verschiedene Faktoren.

Landtagswahl in Salzburg: Auch viele jungen Wählerinnen und Wähler standen vor der Entscheidung ihr Kreuz zu setzen.

Die FPÖ konnte die Jungen bei der Salzburger Landtagswahl am meisten überzeugen - das ergibt die Wahltagsbefragung, die das SORA-Institut am Sonntag durchgeführt hat. Geschäftsführer und Sozialforscher Günther Ogris relativiert das Ergebnis jedoch: "Die Schwankungsbreite liegt bei 8 bis 9 Prozent. Man kann aber den Schluss ziehen, dass FPÖ (24 Prozent), ÖVP und SPÖ (beide 22 Prozent) in etwa gleich stark bei den unter 30-Jährigen abgeschnitten haben.

Dass gerade die Traditionsparteien ÖVP und SPÖ so viele Junge überzeugen ...