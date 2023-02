Landtagswahl: Salzburg ist hartes Pflaster für neu antretende Parteien

Im Lungau entscheidet sich, ob eine Partei landesweit antreten kann. Unterstützungs- erklärungen sammeln bei zweistelligen Minusgraden.

Von Tamsweg aus ist es nur einen Katzensprung in die Steiermark. Dort sitzt die KPÖ längst im Landtag. In Graz stellen die Kommunisten sogar die Bürgermeisterin. In der Stadt Salzburg ist Kay-Michael Dankl ein Einzelkämpfer im Gemeinderat. Nun will er bei der Landtagswahl am 23. April in allen Bezirken kandidieren. Ob das gelingt, entscheidet sich bis 1. März. So lange haben neu antretende Parteien bzw. jene, die keine Unterstützung von drei Abgeordneten vorweisen können, Zeit, um 600 Unterstützungserklärungen vorzulegen. 80 ...