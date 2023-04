Landtagswahl Salzburg: KPÖ plus mit mehr als 20 Prozent auf Rang zwei in der Stadt

Plus

Die KPÖ plus erzielte in Salzburg ein sensationelles Ergebnis. Noch sensationeller schnitt die Partei aber in der Stadt Salzburg ab - wo sie auf Platz zwei landete.

BILD: SN/MARCO RIEBLER Roter Jubel im Jazzit: Die KPÖ plus hat den Einzug in den Landtag geschafft. Und in der Stadt Salzburg ein starkes Signal gesendet. BILD: SN/MARCO RIEBLER Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl kam erst gegen 21 Uhr zu seiner Wahlparty.