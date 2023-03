Landtagswahl: "Salzburger Bierpartei" will im Flachgau antreten

Acht Parteien werden am 23. April wohl landesweit am Stimmzettel stehen. Einen Wahlvorschlag hat auch die Salzburger Bierpartei eingereicht, allerdings nur in einem Bezirk.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Der Stimmzettel der Landtagswahl 2018. Noch steht nicht fest, wer 2023 landesweit antritt. Die Wahlbehörde prüft die eingereichten Unterstützungserklärungen.