Landtagswahl Salzburg: Die Runde der Spitzenkandidaten

Am 23. April wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. 387.000 Salzburgerinnen und Salzburger sind wahlberechtigt. Landesweit treten mit ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, KPÖ plus, WIRS und MFG acht Parteien an. Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten - fünf Männer und drei Frauen - diskutieren über die zentralen Themen und wie sich Salzburg in den kommenden Jahren weiterentwickeln soll. Moderation: Heidi Huber, Ressortleiterin Lokalredaktion, Marius Holzer, Chefredakteur Regional TV Salzburg (RTS). Dienstag, 4. April, 18 Uhr

