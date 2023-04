Der Favorit bläst zum Angriff: ÖVP in Salzburg im finalen Wahlkampfsprint

Anders als alle anderen Parteien gab es bei der ÖVP im März keinen offiziellen Startschuss in den Wahlkampf, und somit auch keine Auftaktveranstaltung. Die Dynamik sollte erst in Richtung Ziellinie entstehen. Daher wurde am Mittwochabend zum "Auftakt für den Endspurt" geladen.

Elf Tage vor der Landtagswahl am 23. April sollten die eigenen Anhänger noch einmal mobilisiert werden. Mehr als 1000 Gäste wurden in der Brandboxx in Bergheim erwartet, darunter auch Bundeskanzler Karl Nehammer, Ministerin Karoline Edtstadler sowie etliche Bürgermeister und Unterstützer wie die ehemaligen Landesräte Hans Mayr oder Doraja Eberle.