Haslauer warnt vor FPÖ-Chef Kickl: ÖVP läutete in Salzburg das Wahlkampffinale ein

"Auftakt für den Endspurt", hieß es am Mittwochabend bei der Salzburger Volkspartei. Rund 1000 Gäste waren in die Brandboxx nach Bergheim gekommen, um elf Tage vor dem 23. April den Zielsprint im Wahlkampf einzuläuten.

Die KPÖ plus positionierte sich gegen 18 Uhr kurzerhand in unmittelbarer Nähe, um die Volkspartei einmal mehr auf das Thema leistbares Wohnen hinzuweisen.

In der Brandboxx war alles auf Landeshauptmann Wilfried Haslauer zugeschnitten. Mehr als 15 Mal blickte die Nummer eins der Schwarzen im Saal von Plakaten. Unter den Gästen befanden sich Bundeskanzler Karl Nehammer, Ministerin Karoline Edtstadler sowie etliche Bürgermeister und Unterstützer wie die ehemaligen Landesräte Hans Mayr oder Doraja Eberle. Alles, was Rang und Namen hat bei der ÖVP in Salzburg, war nach Bergheim gepilgert. Neben dem ehemaligen Landeshauptmann Franz Schausberger fanden sich auch der neue Militärkommandant Peter Schinnerl sowie Polizeidirektor Bernhard Rausch unter den Gästen. Und auch Satiriker Peter Klien war mit dem ORF-Mikrofon nach Bergheim gekommen, um den Schwarzen einige halbernste Fragen zu stellen.

Koalitionsfrage völlig offen - kein Trend bei den Funktionären

Haslauer zog mit seiner Regierungsmannschaft unter voller Lautstärke zum Soundtrack "Two Steps from Hell - Victory" in den Saal ein. Aber wo geht die Reise nun hin? Die ÖVP steht vor einer gänzlich anderen Ausgangslage als 2018. Damals war der haushohe Sieg klar, diesmal kämpft die Volkspartei gegen Verluste an. Und auch die Koalitionsfrage ist völlig offen. Schwarz-Blau? Schwarz-Rot? Eine Fortsetzung von Schwarz-Grün-Pink? Wer sich unter den Gästen schlau machen wollte, erhielt viele verschiedene Antworten dazu. "Inhaltlich ginge Schwarz-Blau. Aber das schafft der Wilfried emotional glaub ich nicht", sagte ein ranghoher Funktionär etwa. Und auch ein Bürgermeister meinte: "Nach Niederösterreich ist das jetzt etwas anderes. Da geht Schwarz-Blau nicht mehr." Also werde es wohl Schwarz-Rot, mutmaßte der Parteianhänger. Ein ehemaliger Bürgermeister aus dem Pinzgau sah das anders. Denn die FPÖ in Salzburg sei im Vergleich zu jener in Niederösterreich bzw. im Bund "eine Pfadfinderpartie". Ein anderer Funktionär tippte auf eine Fortsetzung von Schwarz-Grün-Pink. "Das wär allen irgendwie am liebsten." Denn bei der SPÖ wisse man wohl nicht, wer nach der Wahl noch vorhanden sei.

Altbekanntes in Haslauers Rede

Haslauer griff in seiner Rede auf bekannte Forderungen und ÖVP-Standpunkte zurück. Leistung müsse sich lohnen, Salzburg müsse zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland werden, Verfahren müssten beschleunigt werden. Das entscheidende Thema der Zeit sei die Pflege. Die Energiewende müsse umgesetzt werden. Politik sei eine "never ending story" - habe man ein Problem gelöst, würden zwei neue Fragen auftauchen. Da müsse man konsequent draufbleiben, meinte Haslauer. Der Parteichef schwor die Anhänger auf die letzten Meter ein. "Morgen in zehn Tagen werden wir diese Wahl gewonnen haben, weil wir sie gewinnen müssen für Salzburg." Wer noch zweifle, dem werde man sagen, wer die Erfahrung und den Anstand habe. Wer von den Weltuntergangsszenarien die Nase voll habe, dem werde man sagen, wer die Zuversicht habe.

"Dann ist Kickl hier die bestimmende Kraft"

Haslauer beklagte am Mittwochabend auch die Tonalität im Wahlkampf, die an die 1920er Jahre erinnere. Und er kritisierte die FPÖ für ihre Slogans auf den Wahlplakaten, ohne die Partei namentlich zu erwähnen. "Dagegen sein als politisches Konzept, wo soll das hinführen. Ihr wisst, wen ich meine." Wenn diese Partei stärkste Kraft werde, "dann ist der Herr Kickl hier die bestimmende Kraft, nicht seine Vertreterin hier". Denn die gesamte FPÖ-Strategie stamme von Wien, "das ist ein bewusstes Kalkül. Ich will nicht, dass in diesem Land die Niedertracht, Gemeinheit, der Hass und die Boshaftigkeit das politische Klima bestimmen."