Wahlsonntag: Die Stimme der Salzburgerinnen und Salzburger entscheidet

Sonntag ist Wahltag. Die Salzburgerinnen und Salzburger wählen den neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre. Die "Salzburger Nachrichten" liefern Ergebnisse und Analysen, senden live aus dem Salzburger Chiemseehof und begleiten Sie mit dem SN-Liveblog durch den Wahltag!

Acht Parteien treten am Sonntag bei der Salzburger Landtagswahl an. Neu ist bei dieser Wahl, wie die Vorzugsstimmen vergeben werden. Jede Wahlberechtigte, jeder Wahlberechtigte kann zwei davon abgeben. Damit diese auch zählen, müssen sie richtig ausgefüllt werden. Insgesamt gibt es im Bundesland 519 Wahllokale . Die ersten öffnen um 6.45 Uhr in Dorfgastein und Niedernsill, das letzte sperrt um 17 Uhr in Maria Alm zu.

Rund 12.500 Stimmen für Einzug in Landtag nötig

386.947 Salzburgerinnen und Salzburger können bei der Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung wird darüber entscheiden, wie viele Stimmen eine Partei erhalten muss, um die Fünf-Prozent-Hürde zu meistern und damit den Einzug in den Landtag zu schaffen. Rund 12.500 Stimmen sind dafür notwendig. Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, erklärt: "Würden alle Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben, dann würde die Anzahl der nötigen Stimmen für den Einzug in den Salzburger Landtag bei knapp mehr als 19.000 liegen. In der Praxis liegt die Wahlbeteiligung jedoch klar darunter, bei der Landtagswahl im Jahr 2018 waren es 65 Prozent."

Digitale Wahlhilfe für die Salzburger Landtagswahl

Auf www.sn.at/wahl können Sie sich in letzter Minute noch wahlfit machen. Die meisten werden ihre Wahl im Vorfeld wohl schon überlegt haben, aber noch Unschlüssigen sei die digitale SN-Wahlhilfe ans Herz gelegt. Dieses Wahlstudio ist in Kooperation mit der Universität Salzburg und dem "Wahlswiper"-Team aus Berlin entstanden. Im SN-Wahlschwerpunkt zu finden sind aber auch eine Analyse des Salzburger Politikwissenschafters Armin Mühlböck zur Ausgangslage für die antretenden Parteien, die Porträts der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten oder die Wahlstudio-Beiträge wie "Soll der S-Link gebaut werden?".

Vorläufiges Wahlergebnis schon am Sonntag

Erstmalig wird am Sonntag ein vorläufiges Ergebnis vorliegen. Bei den vergangenen Wahlen wurden die Wahlkarten erst Tage nach dem Wahlsonntag ausgezählt, dieses Mal wird das schon am 23. April erledigt. Ein amtliches Endergebnis wird aber voraussichtlich erst am Mittwoch nach dem Beschluss durch die Landeswahlbehörde feststehen.

Live-Einstieg der SN aus dem Chiemseehof

Ab 16.45 Uhr liefert SN-Lokalchefin Heidi Huber ein Stimmungsbild aus der Regierungszentrale im Salzburger Kaiviertel. Sie analysiert gemeinsam mit dem Politologen Franz Fallend von der Universität Salzburg die erste Hochrechnung. Im Anschluss sind Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten geplant.

Liveblog: