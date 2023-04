Nach Debakel bei Landtagswahl Salzburg: Neos-Chefin Andrea Klambauer verkündet ihren Rücktritt

Am Dienstagvormittag geben die Salzburger Neos ihre Pläne für die Zukunft bekannt. Landesrätin Andrea Klambauer geht, auch die Nachfolge soll bereits geregelt sein. Verfolgen Sie die Stellungnahme der Parteispitze hier ab 10.25 Uhr im Livestream!

Die Stellungnahme der Neos hier im Livestream

Am Montag herrschte Trübsal bei den Neos in Salzburg. Die pinke Partei muss nach dem für sie enttäuschenden Wahlergebnis von 4,2 Prozent den Auszug aus dem Salzburger Landtag vorbereiten. "Sechs Wochen haben wir unsere Büros noch. Wir arbeiten aber bis zur Übergabe mit bestem Gewissen weiter", heißt es aus dem Büro von Andrea Klambauer. Denn noch ist sie Landesrätin der Regierung.

Doch die Partei steht vor einem Umbau. Schon am Wahlabend sprachen sowohl Klambauer als auch Bundesparteiobfrau Beate Meinl-Reisinger von einem "Neustart", den es nun brauche. Dieser ist bekanntlich mit personellen Änderungen verbunden. Wer Klambauer als Landessprecherin der Salzburger Neos nachfolgen könnte, darüber hüllte man sich am Montag noch in Schweigen. Naheliegend ist, dass der Abgeordnete und Zweite Präsident im Salzburger Landtag, Sebastian Huber, vorerst übernimmt. Karin Feldinger, Zweite auf der Landesliste, ließ anklingen, dass sie ihre berufliche Zukunft in der Privatwirtschaft sehe. Ein möglicher Kandidat ist auch Neos-Fraktionsobmann in der Stadt Salzburg, Lukas Rößlhuber: "Vorerst gibt es nichts zu übernehmen. Es braucht eine komplette Neuaufstellung." Nach Beratungen des erweiterten Landesteams am Montagabend geben Klambauer und Generalsekretär Douglas Hoyos am Dienstagvormittag weitere Schritte bekannt.