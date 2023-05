ÖVP und FPÖ nehmen die Koalitionsverhandlungen auf - Wilfried Haslauer und Marlene Svazek präsentieren den Fahrplan

Für 13 Uhr ist ein Pressestatement der beiden Parteispitzen geplant. Die SN übertragen im Livestream.

Nach den Beschlüssen in den Parteigremien am Dienstag sind ÖVP und FPÖ am Mittwochvormittag in die Koalitionsverhandlungen gestartet. Die beiden Verhandlungsteams nahmen um 10 Uhr in den Amtsräumen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die erste Gesprächsrunde auf. Um 13 Uhr wollen Haslauer und FPÖ-Chefin Marlene Svazek den Fahrplan präsentieren. Abgeschlossen sein müssen die Verhandlungen bis 14. Juni, weil sich spätestens an diesem Tag der neu gewählte Landtag konstituieren muss.