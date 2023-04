Wahl in Salzburg: ÖVP bleibt vor FPÖ Nummer eins im Land, KPÖ in der Stadt Salzburg auf Platz zwei

Die Volkspartei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer verliert laut ersten Hochrechnungen rund acht Prozentpunkte und kann sich nur wenige Prozentpunkte vor der FPÖ auf Platz eins halten. Die Freiheitlichen gewinnen in etwa so viel, wie die ÖVP verliert und erreichen ihr historisch bestes Ergebnis. Die Überraschung des Wahltags ist die KPÖ plus, die in der Stadt Salzburg auf Platz zwei ist.

Das erste Ergebnis der Salzburger Landtagswahl liegt vor: Die ÖVP kommt laut erster Hochrechnung des Landes auf 30,1 Prozent, dicht gefolgt von der FPÖ (28,3). Die SPÖ erreicht 19,2 Prozent, die Grünen 7,2. Die KPÖ plus kommt demnach mit 9,5 Prozent in den Landtag. Diese erste Hochrechnung bedeutet das Ende der bisherigen Landesregierung, schon allein deswegen, weil die Neos mit nur 3,7 Prozent den Einzug in den Landtag verfehlen. Die Liste WIRS (1,1) sowie die MFG (0,8) kommen ebenfalls nicht in den Landtag (Stand: 17:02 Uhr; Schwankungsbreite 3,2 Prozent). Ob und wie sich die Ergebnisse verschieben, wird vom weiteren Auszählungsgrad abhängen. Die ersten Hochrechnungen der Institute SORA (ORF), OGM (Servus TV) und Arge Wahlen (Puls24) unterscheiden sich bisher, darum ist das Ergebnis noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Hochrechnung Zu den Bezirks- und Gemeindeergebnissen. Liveblog