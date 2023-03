Livestream: Wahlkampfauftakt der FPÖ Salzburg in Hallein

Am Freitagabend findet um 19 Uhr der offizielle Wahlkampfauftakt der FPÖ Salzburg mit Spitzenkandidatin Marlene Svazek in Hallein statt - verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Livestream!

Die Freiheitlichen haben derzeit zweifellos Rückenwind: Bei den vorangegangenen Landtagswahlen in Tirol, in Niederösterreich und am vergangenen Sonntag in Kärnten durfte sich die Partei jeweils zu den Siegerinnen zählen. Auf den starken Ergebnissen will die Salzburger FPÖ aufbauen. Am Freitagabend startete die Landespartei im Ziegelstadel in Hallein offiziell ihren Wahlkampf. Bis zu 500 Anhängerinnen und Anhänger wurden erwartet.

Von der Bundespartei hat sich Generalsekretär Michael Schnedlitz als Unterstützer angesagt. Parteichef Herbert Kickl ist am Freitag nicht dabei, soll aber noch bei zwei, drei folgenden Wahlkampfterminen auftreten, hieß es aus der Landespartei. Svazek werde in ihrer Rede das Abschneiden der schwarz-grün-pinken Landesregierung in den Vordergrund stellen, "das, was in den vergangenen fünf Jahren miserabel gelaufen ist" - ein "Rundumschlag" Svazeks wurde angekündigt. Abseits der Kritik an den Juniorpartnern Grüne und Neos werde es "volle Kraft voraus gegen die ÖVP" gehen. Ein Fixpunkt: "Das Versagen in der Strompreispolitik" von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Kurz vor der Auftaktveranstaltung war Svazek noch auf Dienstreise unterwegs. Sie hat am Donnerstag mit Bundesparteichef Kickl und Co-Generalsekretär Christian Hafenecker den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Budapest getroffen, "um die außenpolitischen Beziehungen zu stärken", wie es heißt.

Bis zum 23. April will die Partei einen Wahlkampf führen, "den dieses Land noch nicht gesehen hat". Ihre Plakate dafür hat die FPÖ am Mittwoch im Internet vorgestellt. Inhaltlich setzen die Blauen auf fünf Themen: Gesundheit, Wohnen, Teuerung, Asyl und Spaltung. Die Frage auf allen Plakaten lautet: "Weiter wie bisher?" Anfang April soll es die Auflösung in Form einer zweiten Welle geben, kündigte Svazek an. Die Slogans stammten von ihr und ihrem Klubdirektor. Die grafische Umsetzung stamme von Signs. Die Sujets sind auf rund 400 Großflächen im Bundesland und rund 100 Citylights in der Stadt Salzburg affichiert.