MFG-Plakate: Ärger in Bad Gastein und der Stadt Salzburg

Die Partei, die bei der Landtagswahl antritt, hält sich nicht an das Plakatverbot im Ort. In der Landeshauptstadt wurde die MFG nun aufgefordert, die Plakate entlang der Salzach wieder zu entfernen, weil keine Genehmigung erteilt worden sei.

Erstmals seit zehn Jahren hängen in Bad Gastein wieder Wahlplakate. Die MFG hat mehrere Exemplare an Straßenlaternen befestigt. Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) hat dafür kein Verständnis. "Alle wahlwerbenden Parteien halten sich an das Plakatverbot im Ort und den ausdrücklichen Wunsch unserer Bevölkerung. Nur die MFG, die direkte Demokratie und Mitspracherecht propagiert, tut das nicht." Skurril: In den vergangenen Wochen bekam Steinbauer wiederholt E-Mails von Gerhard Pöttler, dem ehemaligen MFG-Landessprecher und Gründer der Bewegung "Wir in Salzburg" (WIRS), die ebenfalls an ...