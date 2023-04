Minus 22 Prozent für die ÖVP in St. Koloman: "Das ist ein kleiner Denkzettel"

In St. Koloman musste die ÖVP Verluste wie in keiner anderen Gemeinde hinnehmen. Die Coronapolitik stößt noch immer sauer auf.

In St. Koloman gab es die höchste Wahlbeteiligung (89,4 Prozent) – und die größten Umwälzungen bei Blau und Schwarz.

Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Koloman dürfte das Bedürfnis besonders ausgeprägt gewesen sein, den Unmut der vergangenen Jahre auf dem Stimmzettel zu deponieren. Das lässt sich aus dem Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag schließen, das in der vormals tiefschwarzen Landgemeinde in mehrfacher Hinsicht beachtlich war.

Nirgends war die Wahlbeteiligung höher. 89,4 Prozent der 1356 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. Und in keiner anderen Gemeinde im Bundesland hat die ÖVP größere Verluste eingefahren, in keiner anderen hat ...