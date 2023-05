Mitte-Rechts-Regierung in Salzburg: "Hoffe auf Scheitern der Verhandlungen"

Damit ist Elisabeth Mayer, Präsidentin der Katholischen Aktion, nicht die Einzige. Lauter werden Stimmen der Kultur. Wirtschaft hält sich zurück.

FPÖ-Chefin Marlene Svazek und Landeshauptmann und ÖVP-Chef Wilfried Haslauer haben am Mittwoch den Reigen der Koalitionsgespräche gestartet.

Droht nun ein Rechtsruck im Land Salzburg, der durch eine Regierungsbeteiligung der FPÖ verstärkt wird? Was bedeutet all das für das Kulturland Salzburg, das sich vor allem in den Sommermonaten weltoffen gibt? "Als verbindend habe ich die FPÖ nie erlebt", sagt Elisabeth Mayer, Präsidentin der Katholischen Aktion. Dass sich das ändere, bezweifle sie. Persönlich betont Mayer: "Ich hoffe, dass die Verhandlungen scheitern, weil es für die ÖVP rote Linien gibt und Haslauer das christliche Menschenbild nicht aufs Spiel setzt."

...