Mobiles Wahlstudio "schwebt" auf dem Mirabellplatz

Soll der S-Link gebaut werden? Wie drosseln wir den Strompreis? Ist die Pflege in Salzburg gesichert? Wie viel Eingriff in die Natur darf es in punkto Hochwasserschutz im Pinzgau noch geben? Und wie sehen die Perspektiven für die Jugend in Salzburg aus? Diesen und weiteren Themen widmen sich Regional TV Salzburg (RTS) und die "Salzburger Nachrichten" in den kommenden zwei Wochen bis zur Landtagswahl. Am Mirabellplatz in der Stadt Salzburg hat das RTS-Team (im Bild Geschäftsführer Josef Aichinger) dafür am Dienstag und Mittwoch eigens ein mobiles Wahlstudio aufgebaut und platziert. In diesem Wahlstudio werden die Diskussionsrunden mit vielen verschiedenen Studiogästen aufgezeichnet.