Nach miserablem Wahlergebnis bei Landtagswahl: ÖVP-Vorstand in Salzburg tagt

Der Parteivorstand trat am Montagvormittag zusammen. Vorerst geht es nur um einen formellen Beschluss, dass ÖVP-Obmann Wilfried Haslauer die Sondierungsgespräche führt.

Die Wahlparty im ÖVP-Haus in der Merianstraße war am Sonntagabend rasch aufgelöst. Gegen Mitternacht waren nur noch Mitarbeiter beim Zusammenräumen anzutreffen. Aufräumen war auch angesagt, weil schon am Montagvormittag um 10 Uhr der Parteivorstand zusammentrat.

Zunächst galt es, das Wahlergebnis zu verdauen. Lange Zeit hatte es am Sonntag so ausgesehen, dass die FPÖ auf Platz eins landet und die ÖVP mit Platz zwei vorliebnehmen muss. Am Sonntagnachmittag bahnte sich zunächst eine Schmach an. Und auch mit der ersten ...