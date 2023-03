Nach zehn Jahren am Geldhahn des Landes: Sparmeister Christian Stöckl tritt ab

Die beiden Mega-Ressorts Gesundheit und Finanzen wandern künftig in andere Hände. Christian Stöckl geht Mitte Juni in Pension.

Wenn der Landtag am Mittwochvormittag zusammentritt, dann wird auch die Landesregierung zum letzten Mal in dieser Konstellation Platz nehmen. Für Finanz- und Gesundheitslandesrat Christian Stöckl wird es nach zehn Jahren in dieser Funktion die letzte Sitzung sein. Nach geschlagener Wahl und Koalitionsverhandlungen werden die beiden Megaressorts künftig in neue Hände fallen. Der 65-Jährige geht Mitte Juni in Pension.

LH Wilfried Haslauer hat bereits angekündigt, dass die Finanzen künftig Chefsache sein sollen. Das Gesundheitsressort könnte - je nach Wahlausgang ...