Peter Eder bringt sich als SPÖ-Landesparteiobmann ins Spiel

Peter Eder geht in die Offensive. Erstmals signalisierte der AK-Präsident Bereitschaft, die Salzburger SPÖ zu übernehmen. Er hat viele Befürworter in der Partei.

Peter Eder (53) gilt seit Jahren als der starke Mann in der Salzburger Sozialdemokratie. Seinen Einfluss machte der AK-Präsident bisher aus der zweiten Reihe geltend. Den innerhalb der Partei durchaus verbreiteten Wunsch, er möge den Chefposten übernehmen, lehnte er stets ab. Am Montag sorgte Eder für einen Paukenschlag. Wenige Stunden vor dem Landesparteivorstand signalisierte er im SN-Gespräch erstmals Bereitschaft, als Landesparteiobmann zu übernehmen. "In den letzten Monaten ist dieser Entschluss gereift. Wenn mich die Partei braucht und es notwendig ist, ...