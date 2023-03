Politikwissenschafter gibt Auskunft: So wirkt Plakatwerbung

Die Politik kämpft um die Gunst der Wähler und spannt dafür heuer auch den Osterhasen vor den Karren. Wie Plakatwerbung wirkt.

Man möchte meinen, dass sie in Zeiten der permanenten Beschallung via Internet nicht mehr so wichtig wären. Doch auch wenn Wahlplakaten ein altmodischer Geruch anhaftet, so sind sie für die Parteien doch nach wie vor ein probates Mittel, um Präsenz vor Ort zu generieren und die eigene Wahrnehmbarkeit zu erhöhen.

"Es gibt sogar einen ausgeprägten Wettbewerb um die besten Plätze", analysiert Politikwissenschafter Armin Mühlböck von der Universität Salzburg. Plakatwerbung ist nicht billig, steht dafür aber auch im Ruf, ...