Protestwähler: Zwei Listen umgarnen eine Zielgruppe

Die MFG und das Spaltprodukt namens "Wir sind Salzburg" fischen im selben Teich: Die Parteichefs Patrick Prömer und Gerhard Pöttler wollen bei der Landtagswahl bei den Unzufriedenen punkten.

Gerhard Pöttler (WIRS, links) und Patrick Prömer (MFG, rechts): Nach der gemeinsamen Zeit bei der MFG sind die beiden auf Distanz gegangen. Jetzt treten sie am 23. April getrennt voneinander an.

Gerhard Pöttler und Patrick Prömer waren politische Mitstreiter. Beide haben in der Protestpartei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) gegen die Coronamaßnahmen der Bundes- und der Landesregierung demonstriert. Aus den einstigen Gesinnungsgenossen sind erbitterte Rivalen geworden. Pöttler hat die MFG, deren Bundesgeschäftsführer und Landesobmann er war, im Streit verlassen und tritt nun mit seiner neuen Gruppierung "Wir sind Salzburg" (WIRS) bei der Landtagswahl am 23. April an. Prömer ist geblieben und geht als MFG-Spitzenkandidat ins Rennen.

Die Kernanliegen, die die ...