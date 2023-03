Reportage in der Großdruckerei: Wie die Kandidaten der Salzburger Landtagswahl auf den Stimmzettel kommen

Bei der Druckerei Samson im Lungau wurden über Nacht die Stimmzettel für die Landtagswahl gedruckt. Ein heikles Unterfangen.

Obwohl die Druckfarbe einen pflanzlichen Ursprung aufweist und theoretisch auch getrunken werden kann, dominiert sie den Duft in den Firmenhallen der Samson Druck GmbH in St. Margarethen im Lungau. Die Druckmaschinen laufen an diesem Dienstagmorgen auf Hochtouren.