Salzburg wählt in drei Monaten: "Koalition ÖVP-SPÖ ist wahrscheinlich"

Politikwissenschafter Armin Mühlböck rechnet mit Verlusten für alle drei Regierungsparteien und daher einem Ende von Schwarz-Grün-Pink. Das Rennen um Platz zwei werde spannend.

Armin Mühlböck ist Senior Scientist am Fachbereich für Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Salzburg. Für die SN analysiert er die Ausgangspositionen der einzelnen Parteien für die Landtagswahl am 23. April.

Wie gut sind die Chancen der ÖVP, ihr Ergebnis von 37,8 Prozent von der Landtagswahl 2018 zu verteidigen? Armin Mühlböck: Die ÖVP hat 2018 ein Topergebnis eingefahren, so gut wie zuletzt Mitte der 1990er-Jahre - mit einem Plus von fast neun Prozentpunkten. Sebastian Kurz war der politische ...