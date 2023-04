Salzburg-Wahl: Pinkes Wahldebakel: Neos fliegen aus dem Landtag

Die Neos verfehlten mit 4,1 Prozent der Stimmen den Wiedereinzug in den Salzburger Landtag. Nach fünf Jahren in Regierungsbeteiligung ist dies vorläufig das Ende der Pinken in der Landespolitik.

BILD: SN/KOLARIK Betroffene Gesichter nach der ersten Hochrechnung bei den Neos um Landeslistenzweite Karin Feldinger. BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Spitzenkandidatin und Landesrätin Andrea Klambauer bezeichnet das Ergebnis als „herbe Enttäuschung“.