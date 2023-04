Salzburg-Wahl: Was bedeutet das für den Bund? "Salzburg wird Herbert Kickl weiteren Schwung verleihen"

Das Salzburger Wahlergebnis ändert die Ausgangslage der Bundesparteien. Warum ist das so? Welche Auswirkungen hat das? Müssen wir uns auf vorverlegte Nationalratswahlen einstellen? Der Versuch einer Einordnung.

Das Timing ist überaus schlecht gewählt. Oder überaus gut? Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer bricht am Montag inmitten einer großen Wirtschaftsdelegation zu einer viertägigen Afrika-Reise auf, die ihn nach Angola, Ghana und Ägypten führen wird. Der Chef ist also außer Landes, wenn es für die ÖVP gilt, die krachende Niederlage zu verarbeiten, die die Salzburger Landespartei bei der Landtagswahl erlitten hat. Dafür aber kann der Parteichef das Bild vermitteln, sich in fernen Weltgegenden und erhaben über das innenpolitische Klein-Klein unermüdlich ...