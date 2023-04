Salzburger FPÖ möchte bei Wahlparty unter sich bleiben und gewährt Journalisten keinen Eintritt

Die Salzburger Freiheitlichen wollen keine Medienvertreter bei der Feier haben - vor zwei Wochen gab es noch "begrenzte Möglichkeiten der Akkreditierung". Nun möchte man nicht "ständig darauf achten müssen, ob ein Journalist in der Nähe ist".

Wenn am kommenden Sonntagabend die Salzburger Landtagswahl geschlagen ist und die Parteien in unterschiedlichen Lokalitäten bei ihren Wahlpartys mehr oder auch weniger feiern, dann wird die FPÖ zu einer bisher ungewohnten Maßnahme greifen: Medienvertreter werden nicht zur Feier zugelassen. "Wir wollen einmal ohne Mikros und Kameras feiern und - in Anführungszeichen - unter uns bleiben", bestätigte Pressereferent Andreas Maschek am Mittwoch der APA.

Offensichtlich haben es sich die Freiheitlichen anders überlegt, denn vor knapp zwei Wochen hatte Landespressesprecher und Klubdirektor Dom Kamper der APA noch mitgeteilt, "Achtung: Wir haben für die Wahlparty nur begrenzte Möglichkeiten der Akkreditierung."

Es gebe dafür überhaupt keinen großartigen Grund, "wir wollen einfach einen ungestörten, privaten Rahmen haben. Sonst sind bei uns ohnedies alle Veranstaltungen medienöffentlich", sagt Maschek. Laut Kamper wird eine einzige Fotografin in der "Eventalm" am nördlichen Stadtrand vor Ort sein und den Medien Fotos zur Verfügung stellen, für Redakteure gebe es aber "bedauerlicherweise keine Akkreditierung zur Wahlparty", teilte er mit. "Wir wollen, dass sich unsere Wahlhelfer wohl fühlen und nicht ständig darauf achten müssen, ob ein Journalist in der Nähe ist. Sie sollen einfach mit Marlene feiern können", sagt Kamper.