Salzburger Landtagswahl: KPÖ, MFG und WS - bis zu acht Parteien am Stimmzettel

Zwei weitere Listen gaben am Dienstag ihre Unterstützungserklärungen ab, die Wahlbehörde prüft.

Die Zeit für Politneulinge bei der Landtagswahl am 23. April drängt: Noch bis Mittwoch, 13 Uhr, können neu antretende Parteien ihre Unterstützungserklärungen beim Referat Wahlen einreichen. Dann werden die Unterschriften im Detail geprüft, also ob sie vollständig und richtig sind. Auch die eingereichten Kandidatenlisten werden mittels eines Programms des Innenministeriums geprüft - und zwar bezüglich dem zentralen Melderegister und dem Strafregister. Ausgesiebt werden jene Kandidaten, bei denen eine strafrechtliche Verurteilung aufscheint. Erst bei der Sitzung der Wahlbehörde am 13. März ...