Salzburger Landtagswahl: Wahlkarten können ab sofort beantragt werden

Verschickt werden sie aber erst zwischen etwa dem 20. und 24. März, teilte das Land am Dienstag mit. Der Termin am 23. April 2023 und die damit in Verbindung stehenden Fristen sind fixiert.

Der 23. April 2023 ist schon länger als Termin für die Salzburger Landtagswahl bekannt. Das wird nun auch formell fixiert: Die Landesregierung will am Dienstag die entsprechende Verordnung kundmachen. Demnach sind alle Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die zum Stichtag 19. Jänner 2023 ihren Hauptwohnsitz im Bundesland haben und am Wahltag bereits 16 Jahre alt sind, stimmberechtigt. Auch Auslandssalzburger sind wahlberechtigt, teilte das Land am Dienstag mit. Sie dürfen nicht länger als zehn Jahre außerhalb Österreichs leben und müssen einen Antrag stellen. Die Landesstatistik rechnet mit mehr Wahlberechtigten als noch 2018. "Bei der Landtagswahl vor bald fünf Jahren waren es 390.091. Bei der Bundespräsidentenwahl im Oktober dieses Jahres waren es bereits 392.692 - also um gut 2600 mehr", hieß es von deren Leiter Gernot Filipp.



19. Jänner als Stichtag für Parteien

Auch für die antretenden Parteien ist der 19. Jänner als Stichtag relevant. Sie müssen, sofern sie nicht drei Unterschriften von bestehenden Mitgliedern des Landtags erhalten, bis dahin 600 Unterstützungserklärungen sammeln. "120 davon sind es in der Stadt Salzburg und im Flachgau, je 100 im Pongau und Pinzgau und je 80 im Tennengau und im Lungau", hieß es von Michael Bergmüller, Leiter des Referats Wahlen und Staatsbürgerschaft. "Die Bürgerinnen und Bürger können ab sofort Anträge für Wahlkarten stellen. Verschickt werden sie aber erst zwischen etwa dem 20. und 24. März. Ab diesem Zeitpunkt können die Kommunen Wahlkartenanträge bearbeiten, da dann die Stimmzettel gedruckt und übermittelt sind."

Weitere wichtige Fristen im Überblick:

Sonntag, 29. Jänner 2023: Die antretenden Parteien können Vorschläge für die Beisitzer, Ersatzbeisitzer und Vertrauenspersonen einbringen.



Donnerstag, 9. Februar 2023: Konstituierende Sitzung der Wahlbehörden und Angelobung der Beisitzer, Ersatzbeisitzer und Vertrauenspersonen.



Donnerstag, 16. Februar 2023: Die Sprengel, die Wahllokale, Verbotszonen und auch die Wahlzeit werden festgelegt.



Freitag, 17. Februar 2023: Die Parteien erhalten vom Bürgermeister Kopien der Wählerverzeichnisse.



Montag, 20. Februar bis Freitag, 24. Februar 2023: Die Wählerverzeichnisse liegen fünf Tage öffentlich auf. Einsprüche können gemacht werden, wenn jemand nicht oder zu Unrecht angeführt ist.

Freitag, der 24. Februar ist auch für Auslandssalzburger, die in den letzten zehn Jahren ihren Hauptwohnsitz im Bundesland hatten, wichtig. Das ist der letzte Tag, an dem sie einen Antrag auf Aufnahme in die Wählerevidenz stellen können.

Donnerstag, 23. Februar 2023: Die Sprengelwahlleiter und ihre Stellvertreter müssen ernannt werden.

Mittwoch, 1. März 2023: Bis 13 Uhr müssen die Vorschläge der Parteien auf Bezirks- und Landesebene bei der Landeswahlbehörde eingebracht werden. Bis zum 10. März können noch Ergänzungsvorschläge nachgereicht werden, am 13. März werden die Bezirks- und Landeswahlvorschläge veröffentlicht.



Rund fünf Wochen vor der Wahl erhalten die Gemeinden die Stimmzettel. Ab diesem Zeitpunkt können die Wahlkarten versendet werden.

Donnerstag, 20. April 2023: Drei Tage vor der Abstimmung ist der letzte Termin, um eine Wahlkarte in der Wohnsitzgemeinde zu beantragen.

SN/land salzburg Am 23. April 2023 werden die 36 Abgeordneten des Salzburger Landtags neu gewählt.

Neues Wahlrecht gilt

Bei der Landtagswahl am 23. April gilt bereits das neue Wahlrecht, das der Landtag im November einstimmig beschlossen hat. Es soll Verbesserungen für die Wählerinnen und Wähler sowie für die Behörden bringen. Dadurch sollen etwa Wahlkartenstimmen schon am Sonntag in den Gemeinden ausgezählt werden können und so soll folglich bereits am Abend des Wahltags das Endergebnis vorliegen. Damit wird bereits am Abend des 23. April 2023 ein Endergebnis vorliegen. Sobald die Wahl im Landesgesetzblatt ausgeschrieben ist, will das Land auf dessen Internetseite für Auslandssalzburger und wahlwerbende Gruppen entsprechende Informationen veröffentlichen.