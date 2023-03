Salzburgs Freiheitliche präsentieren jede Stunde ein neues Wahlplakat online

Via Facebook veröffentlicht die Salzburger FPÖ am Mittwoch ab 7 Uhr jede Stunde ein neues Plakat.

Am 23. April wählt Salzburg einen neuen Landtag. Wahlplakate sind - auch wenn sie vielen als altmodisch erscheinen - noch immer unverzichtbar für die politischen Parteien. Die FPÖ präsentierte ihre Plakate am Mittwoch online. Ab 7 Uhr wurde für jede volle Stunde ein neues Plakat angekündigt.

Thema um 7 Uhr: Gesundheit

Gestartet wurde mit einem Plakat zum Thema Gesundheit. "1000 verschobene Operationen, 100 fehlende Ärzte, ein Pflegeskandal - aber kein Geld für unsere Gesundheit." lautet die Botschaft auf dem Plakat.

Dazu postete die Partei: "In Salzburg stoßen Krankenhäuser an ihre Grenzen und die Pflege lechzt danach, von der Politik endlich ernstgenommen zu werden. Weiter wie bisher? Nein! Ein Gebot der Stunde: Höhere Löhne und bessere Pflegebedingungen, verbesserte Arbeitsvoraussetzungen in Salzburgs Landeskliniken, die flächendeckende medizinische Versorgung in Salzburg und keine Zweiklassenmedizin. In der man sich mit genügend Geld freikaufen kann, während andere monatelang auf Operationen warten. Vor allem aber: ein Altern in Würde und die beste Behandlung für jene, die unseren Wohlstand hart erarbeitet haben."

Thema um 8 Uhr: Wohnen