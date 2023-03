Salzburgs Grüne legen los: Wahlkampfauftakt mit Vizekanzler

Die grünen Anhänger versammelten sich am Freitagabend im Schauspielhaus, um in den Landtagswahlkampf zu starten. Mitzuverfolgen im Livestream ab 18.30 Uhr.

Vom Klimastreik ging es für die Grünen am Freitagnachmittag in der Landeshauptstadt fast nahtlos über in die Auftaktveranstaltung zum Wahlkampf für die Landtagswahl am 23. April. "Den Spirit von der Straße mitnehmen, das wäre das Ziel", sagte Parteigeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer im Vorfeld. Über 100 Personen hatten sich bei der Parteiorganisation für die Auftaktveranstaltung angekündigt. Ab 18 Uhr wurden die Grün-Anhänger im Schauspielhaus begrüßt. Der Ort hat schon Tradition für grüne Auftaktveranstaltungen.

Die Hauptredner diesmal: Spitzenkandidatin und Parteichefin Martina Berthold, Vizekanzler Werner Kogler, EU-Parlamentarierin Sarah Wiener. So wie 2018 warnen die Grünen auch diesmal vor einer Koalition unter Beteiligung der FPÖ. Dafür wurde eigens ein Wahlplakat ("Nein zur Kickl-Koalition") gestaltet. Thematisch fokussiert man sich ansonsten ganz auf den Klimaschutz bzw. die Energiewende. Die Bundespartei soll im Landtagswahlkampf tatkräftig unterstützen. Angekündigt sind Besuche der Ministerinnen Leonore Gewessler und Alma Zadić sowie von Gesundheitsminister Johannes Rauch. "Wir werden unsere Bundesleute nicht verstecken", meint Heilig-Hofbauer dazu.