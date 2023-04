Salzburgs starke Spuren in der Bundespolitik

Kanzler, Minister, Hofburg-Kandidaten und zwei Parteien: wie Salzburg die Politik in Österreich beeinflusst.

Salzburger Landtagswahlen sind nicht unbedingt Ereignisse, die bundespolitisch hohe Wellen schlagen. Dazu ist Salzburg zu klein. Was die Bundespolitik betrifft, zählt Salzburg eher zu den leisen Bundesländern.

In Wien, in der Steiermark, in Nieder- und Oberösterreich - da werden die Geschicke der Bundespolitik entschieden, da werden Kanzler und Minister gemacht (und wieder abgehalftert). Salzburg steht da eher am Rande. Was aber nicht bedeutet, dass nicht auch manche große bundespolitische Entwicklung hier ihre Wurzel hatte. Was nur wenigen bewusst ...