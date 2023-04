Schwarz-Blau im Chiemseehof: Sondierungen gestartet

Die FPÖ war am Dienstag zu Sondierungsgesprächen bei ÖVP-Chef und Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Chiemseehof.

Bis Freitag will die ÖVP wissen, wer ihr Koalitionspartner für die nächsten fünf Jahre in Salzburg ist. Am Dienstag starteten die Sondierungsgespräche mit der FPÖ, die SPÖ ist am Mittwoch an der Reihe, die Grünen ebenso. Haslauer hat zwei Optionen: Entweder er schmiedet eine Koalition mit den Freiheitlichen, oder er holt die Sozialdemokraten (mit oder ohne Grüne) ins Boot.