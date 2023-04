Selbst in den Tennengauer Hochburgen stürzte die ÖVP ab

"„Scheinbar kommt es beim Wähler eher an, wenn man populistische Forderungen aufstellt und alles kritisiert, als wenn man gediegene Arbeit leistet.“" Christian Stöckl ÖVP-Bezirksobmann

Für den Taugler Alt-Bgm. und Ex-Bezirksparteiobmann Christian Struber ist die Sache klar: "Wenn man sich die Landkarte anschaut, da zieht sich eine Spur der Impfskeptiker und Corona-Politik-Kritiker von Scheffau, Kuchl und Krispl bis St. Koloman, die sich in der FPÖ wiedergefunden haben." Diese Unzufriedenen gelte es nun wieder abzuholen, "sodass sie wieder Vertrauen in die Politik haben". Der aktuelle ÖVP-Bezirksobmann, Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl, der sich mit Antreten der neuen Regierung aus der Politik verabschieden wird, zeigte sich im TN-Gespräch am Montagnachmittag offen enttäuscht, dass die FPÖ in so vielen Tennengauer Gemeinden so viel dazugewonnen hat: "Scheinbar kommt es beim Wähler eher an, wenn man populistische Forderungen aufstellt und alles kritisiert, als wenn man gediegene Arbeit leistet. Offensichtlich ist es den Marktschreiern gelungen, die Landesregierung für alle Krisen der vergangenen Periode, vom Corona über die Inflation bis zur Verteuerung der Energie, verantwortlich zu machen." Aber immerhin sei man landesweit klare Nummer eins geworden, "auch wenn ich mir natürlich mehr erhofft hatte", zudem hat die ÖVP wie immer in den letzten Jahren im Tennengau wieder ein Grundmandat gewonnen. "So gesehen bin ich optimistisch, dass wir gut in die nächste Regierungsperiode gehen." Rückschlüsse auf die Gemeinderatswahlen 2024 könne man aus dem Ergebnis der Landtagswahl nicht ziehen, glaubt Stöckl: "Das kannst du nicht vergleichen. Die Wählerinnen und Wähler schauen sich genau an, wen sie in welcher Funktion wählen, bei der Gemeinderatswahl geht es um lokale Themen und Personen."

"„Ich denke, dass der eine oder andere die Scheu vor den Freiheitlichen verloren hat.“" Marlies Steiner-Wieser FPÖ-Bezirksobfrau

In vielen Gemeinden gewann die FPÖ Stimmen in dem Ausmaß dazu, wie sie die ÖVP verlor. FPÖ-Bezirksobfrau Marlies Steiner-Wieser meint dazu: "Es gab viele Dinge, die zusammengespielt haben, Corona-Politik, 380 kV, Teuerung, die Pflanzerei mit den Strompreisen, die Leute vergessen das nicht, die waren grantig und enttäuscht." Steiner-Wieser hofft, den Schwung aus dem Wahlerfolg mitnehmen zu können: "Ich denke, dass der eine oder andere die Scheu vor den Freiheitlichen verloren hat. Unsere Arbeit im Landtag wird zeigen, dass wir auch auf kommunaler Eben arbeiten können, und nicht nur gscheit daherreden." Der Wahlerfolg sei ein Auftrag für die Freiheitlichen im Bezirk, im Hinblick auf die Gemeinderatswahl "dort weiterzumachen, wo wir am Sonntag aufgehört haben".

"„Da braucht man nichts schönreden, wir sind mit unseren Themen nicht durchgekommen, und die Diskussion um die Bundesspitze war natürlich eine Katastrophe.“" Bettina Brandauer SPÖ-Listenzweite

Mit einem "dunkelblauen Auge" davongekommen ist laut Eigendefinition die SPÖ: Im Bezirk gab es ein leichtes Minus von 0,58 Prozentpunkten (landesweit waren es minus 2,03), die zwei Tennengauer Spitzenkandidaten (die Listenzweite Bettina Brandauer und der langjährige Landtagsabgeordnete Roland Meisl) haben es in den Landtag geschafft und in ihrer Heimatgemeinde Kuchl sogar ein leichtes Plus von 0,99 Prozentpunkten geholt. "Aber man braucht nichts schönreden, wir sind mit unseren Themen nicht durchgekommen, und die Diskussion um die Bundesspitze war natürlich eine Katastrophe", meint Brandauer. "Jetzt müssen wir einen klaren Kopf bewahren, analysieren und schauen, in welche Richtung geht's weiter und wo müssen wir uns verändern, um Wähler zurückzuholen." Beim Wahlgewinner Kay-Michael Dankl von der KPÖ plus könnten sich manche in der Partei eine Scheibe abschneiden, meint Roland Meisl: "Die Knochenarbeit machen, zu den Leuten gehen, das haben ein paar verlernt, da hat die KPÖ eine Glaubwürdigkeit, da haben wir Arbeit. Aber die Ansätze der KPÖ, das sind keine neuen Ideen, das ist copy-paste, was wir seit Jahren sagen."

"„Die Herausforderungen der nächsten Jahre werden gigantisch sein, da muss die sich ÖVP gut überlegen, ob sie das mit einer Protestpartei angehen will.“" Kimbie Humer-Vogl Bezirkssprecherin Grüne

Bei den Grünen meint Bezirkssprecherin Kimbie Humer-Vogl, die ebenfalls wieder einen Sitz im Landtag hat: "Unser Ergebnis lasse ich mir nicht schlechtreden, da haben viele Leute den Klimaschutz gewählt, wir waren die einzige Regierungspartei, die ihren Mandatsstand halten konnte, und das unter sehr widrigen Umständen." Allerdings beschäftigt sie der Erfolg der KPÖ plus - die Kommunisten waren in allen Tennengauer Gemeinden stärker als die Grünen, zum Teil sogar sehr deutlich: "Die KPÖ war nicht vorhanden und hat jetzt 15 %, praktisch ohne Wahlkampf im Tennengau. Es scheint so zu sein, dass die Parteien gewählt wurden, die einfache Erklärungen für die aktuell schwierige Situation hatten." Gewissermaßen hat die KPÖ aber auch Tradition im Tennengau: Von 1946 bis 1994 saß immer mindestens ein Mandatar der Kommunisten in der Hallein Gemeindevertretung. Alle drei Parteien, FPÖ, SPÖ und Grüne, warten nun gespannt auf die Gespräche mit der ÖVP: Der Wählerauftrag für eine ÖVP-FPÖ-Regierung sei da, meint FPÖ-Bezirksobfrau Steiner-Wieser: "Ob sich der Landeshauptmann drübertraut, ist eine andere Frage." SPÖ-Kandidatin Bettina Brandauer meint: "Das hängt davon ab, wie der Druck auf Haslauer in der ÖVP ist, in welche Richtung die Partei gehen will."

"„Wilfried Haslauer geht es um Inhalte. Es gibt für alle Varianten Für und Wider, wie das halt bei Koalitionen so ist.“" Christian Struber Ex-ÖVP-Bezirksobmann