Skurrile Aktion im Wahlkampf: KPÖ ruft den "Goldenen Sobotka-Preis" ins Leben

Der dunkelrote Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl ärgert in zuverlässiger Manier wieder einmal die ÖVP. Diesmal mit einem "Goldenen Sobotka-Preis" für die Zweckentfremdung von Wohnbaugeldern. Dieser sei für Haslauer vorgesehen.

Die KPÖ plus hat sich im Finale des Landtagswahlkampfs jetzt noch eine skurrile Aktion ausgedacht. Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl präsentierte am Freitag im Chiemseehof den "Goldenen Sobotka-Preis", benannt nach dem Nationalratspräsident der ÖVP, Wolfgang Sobotka.

"Sobotka hat nicht nur einen Hang zu luxuriösen Sachen wie vergoldeten Klavieren. Er ist auch der ungeschlagene Rekordhalter beim Zweckentfremden der Wohnbauförderung", sagt Dankl und verweist auf Sobotkas Regierungszeit in Niederösterreich. Um Rekordleistungen beim Zweckentfremden von Wohnbaugeldern zu würdigen, habe die KPÖ plus in ...