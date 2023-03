SPÖ: David setzt auf Gabi, Christian und Pam

Wer steht auf der Gästeliste, wer nicht? Bei keiner anderen Partei ist das so interessant wie bei der SPÖ. Kommt Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil am 17. März zum Wahlkampfauftakt nach Salzburg? Und was ist mit der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner? Diese Fragen gehören wegen der unaufhörlich lodernden Führungsdebatte im Bund zum Standardrepertoire von Medienvertretern bei Pressegesprächen der Roten.

Fix dabei sind laut SPÖ-Flyer "David, Gabi, Christian & Pam": Neben Spitzenkandidat Egger werden die 2013 nach der Post-Finanzskandal-Wahlschlappe abgetretene ...