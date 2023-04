Verkehr, Wohnen, Wirtschaft: Wo das Land Salzburg steht und wo Luft nach oben ist

Salzburg, Land der Touristen und der Festspiele? Was abseits dessen prägend war und wo die Problemfelder künftig liegen.

Die Festung, die Getreidegasse und Mozart - es sind die Klassiker, die bei den Touristen nie aus der Mode kommen. Salzburg ist auch in den Tagen vor der Landtagswahl ein Touristenmagnet und kratzt schon wieder an alten Besucherrekorden. Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Lebensadern. Mit Postkartenidylle und Hochkultur - Stichwort Festspiele - wird das Bundesland weltweit in Verbindung gebracht.

Aber wie ist er sonst, der Ist-Zustand des Landes? Die Landesregierung hat in den vergangenen zehn Jahren versucht, ...