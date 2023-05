Schwarz-Blau in Salzburg: Welche Gräben zu überwinden sind

Inhaltlich trennen ÖVP und FPÖ keine Welten. Auf dem Weg in eine Koalition sind vor allem persönliche Animositäten auszuräumen.

Rund eine Stunde hat der Auftakt zu den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ am Mittwochvormittag gedauert. "Insgesamt darf ich berichten, dass wir in einer sehr ordentlichen, konstruktiven Gesprächsatmosphäre ein Arbeitsgespräch haben führen können", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), als er mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek am Nachmittag den Fahrplan zur Bildung einer schwarz-blauen Landesregierung präsentierte. Bis Ende Mai soll ein Programm stehen und es sollen die Ressortzuständigkeiten vergeben sein.

Bis dahin müssen die Verhandlungsteams noch einen gemeinsamen Nenner finden. ...