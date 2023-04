Wahl in Salzburg: ÖVP stürzt ab, FPÖ erringt Rekordergebnis

Zum vierten Mal führte Wilfried Haslauer die Salzburger ÖVP in eine Landtagswahl - und schrammte relativ knapp an einem totalen Fiasko vorbei. Die Volkspartei ging am Sonntag mit nur wenig Vorsprung auf die FPÖ ins Ziel. Die große Überraschung des Wahltags war der fulminante Einzug der KPÖ plus in den Salzburger Landtag.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Viel Zuspruch für Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Sonntagabend, im Bild mit Alexandra Preuner, der Frau des Salzburger Bürgermeisters Harald Preuner (im Bildhintergrund mit Bundeskanzler Karl Nehammer).

Die Kommunisten werden künftig mit vier Mandaten im Landesparlament vertreten sein. FPÖ-Parteichefin Marlene Svazek sprach angesichts des besten Parteiresultats in der Geschichte von einem "unglaublichen Ergebnis. Es ist sehr eindeutig, was der Wählerwille ist, nämlich dass die Freiheitliche Partei Verantwortung übernimmt." Landeshauptmann Haslauer sieht trotz des deutlichen Minus das Wahlergebnis als Auftrag, weiterzumachen. "Nummer eins sind wir", sagte er. Zu seiner Zukunft gefragt, meinte Haslauer, er wolle volle fünf Jahre im Amt bleiben. Hochrechnung Zu den Bezirks- und Gemeindeergebnissen. Der Liveblog zum Nachlesen