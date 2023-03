Wahlkampfauftakt der Neos in Salzburg mit Bundesparteichefin

Seit Wochen plakatieren die Neos ihre Spitzenkandidatin in Salzburg, der offizielle Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl erfolgte aber erst am Freitagnachmittag.

7,3 Prozent erreichten die Neos bei ihrem ersten Antreten in Salzburg vor fünf Jahren. Dieses Ergebnis will Parteichefin Andrea Klambauer am 23. April toppen. Als Ziel gab sie aus, 20.000 Salzburgerinnen und Salzburger überzeugen zu wollen (2018 erreichten die Neos 18.225 Stimmen).

Die Plakate mit der pinken Parteichefin sind seit Wochen im ganzen Land zu sehen. Am Freitagnachmittag wurde zum offiziellen Wahlkampfauftakt in die Linzer Gasse in der Stadt Salzburg geladen. Auch Bundesparteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger sowie Generalsekretär Douglas Hoyos haben sich angekündigt. Sepp Schellhorn, der die Neos 2018 in die Wahl führte, war nicht dabei. Schellhorn hatte Freitagmittag zu einer Pressekonferenz nach Traiskirchen geladen. Dort ging es um das Thema Schulessen.

Die Neos würden nach der Wahl in Salzburg gerne weiterregieren. Das hängt wohl davon ab, ob eine schwarz-grün-pinke Koalition nach der Wahl überhaupt eine Mehrheit hat oder nicht. "Ich will eine Koalition der Macherinnen und Macher, da will ich ein Teil davon sein", hatte Klambauer bisher betont. Eine Zusammenarbeit in einer Regierung schloss sie lediglich mit der FPÖ aus.