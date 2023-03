Wahlkampfauftakt der Salzburger Grünen: "50 Windräder, das bekommen wir hin"

Die grünen Anhänger versammelten sich am Freitagabend im Schauspielhaus, um in den Landtagswahlkampf zu starten. Mit dabei: Vizekanzler Werner Kogler. Mitzuverfolgen im Livestream.

Vom Klimastreik ging es für die Grünen am Freitagnachmittag in der Landeshauptstadt fast nahtlos über in die Auftaktveranstaltung zum Wahlkampf für die Landtagswahl am 23. April. "Den Spirit von der Straße mitnehmen, das wäre das Ziel", sagte Parteigeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer. Mehr als 100 Personen waren schließlich ins Schauspielhaus gekommen. Der Ort hat schon Tradition für grüne Auftaktveranstaltungen. Die Landtags- und Stadtriege war ebenso im Publikum vertreten wie der ehemalige Bürgerlisten-Stadtrat Johann Padutsch und Ex-Grünen-Chefin und Nationalratsabgeordnete Astrid Rössler.

Die Hauptredner diesmal: Spitzenkandidatin und Parteichefin Martina Berthold, Vizekanzler Werner Kogler, EU-Parlamentarierin Sarah Wiener. So wie 2018 warnen die Grünen auch diesmal vor einer Koalition unter Beteiligung der FPÖ. Dafür wurde eigens ein Wahlplakat ("Nein zur Kickl-Koalition") gestaltet. Thematisch fokussiert man sich ansonsten ganz auf den Klimaschutz bzw. die Energiewende. Das betonte auch der Vizekanzler am Freitagabend: "Es ist die Not der Wende, nämlich der Energiewende. Das ist mehr als nur dahergeredet. Auch für Salzburg. Wir werden das Fieberthermometer mal reinhalten ins Salzburger Landl", sagte Kogler. Auf was wolle man schließlich in Salzburg noch warten. "Es sind halt am ehesten die Grünen, die an die Zukunft denken. Das ist uns halt in die Gene gelegt, deswegen sind wir auch angetreten", meinte der Vizekanzler in seiner Rede. Und man werde die Bremser, die Lobbyisten und die Beitragstäter eben ein bisschen vor den Vorhang schieben müssen. "Damit wir sehen, wo wir weiterkommen müssen." Und es könne eben nicht sein, dass bestimmte Gruppen, Lobbys wie die Gas- und Ollobby der Klimaschutzministerin ausrichten, wie's geht.



Die Bundespartei soll im Landtagswahlkampf tatkräftig unterstützen. Angekündigt sind Besuche der Ministerinnen Leonore Gewessler und Alma Zadic sowie von Gesundheitsminister Johannes Rauch. "Wir werden unsere Bundesleute nicht verstecken", meint Heilig-Hofbauer dazu.

"Blockierer und Bremser im Chiemseehof"

Die grüne Spitzenkandidatin für die Wahl, Martina Berthold, kam fast volley vom Klimastreik und kritisierte jene Politiker anderer Coleur, die sich jetzt erstmals bei einem Klimastreik blicken lassen würden. "Nur mit uns gibt's ehrliche Klimapolitik, nicht mit den anderen", meinte Berthold in Richtung SPÖ und Neos. Sie habe in der Stadtpolitik schon gelernt, um jeden einzelnen Baum zu kämpfen. "Es ist zach, gegen diese alten türkisen Männer zu kämpfen. Es gibt ja Situationen, da ist es der ÖVP nicht einmal zu blöd, dass sie die geplanten Grüninseln verkleinert, damit sie ihr Auto dort hinstellen können." Ihre Erfahrungen in der Landesregierung seien: "Im Chiemseehof, da sitzen die Bremser und Blockierer. Die sagen uns ins Gesicht: 'Brauch' ma nicht, geht sich schon aus, das drucken wir durch.'" Berthold kam in ihrer Rede auch auf die Salzburg AG zu sprechen. Der Vorstand (den man nach Oberösterreich jetzt geschickt habe) habe es gemeinsam mit der ÖVP nicht geschafft, das Unternehmen aus den fossilen Energien rauszuholen. "Dafür zahlen wir jetzt den Preis."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte im September 2018 in einem SN-Interview betont, Salzburg sei auch ohne Windräder vollständig. Das ist mittlerweile einer der meistzitiertesten Sätze in der Salzburger Landespolitik. In Richtung Haslauer sagte Berthold daher am Freitagabend: "Salzburg ist nur mit Windrädern komplett." Bis ins Jahr 2030 sei es zwar ambitioniert, aber möglich, 50 Windräder zu errichten. "Alle, die sagen, das bekommen wir nicht hin, denen sage ich: Doch, das bekommen wir hin. Wir haben den Wind, wir haben das Know-How und wir haben die Menschen in Salzburg auf unserer Seite." Echter Klimaschutz gehe nur mit den Grünen. Und auch eine lebenswerte Zukunft in Salzburg gehe nur mit den Grünen.

"Der politische Arm Putins in der Landesregierung"

Parteigeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer, der auf Platz zwei hinter Martina Berthold kandidiert, betonte, dass SPÖ und ÖVP der FPÖ im Land schon fein den Teppich ausrollen würden. "Dann zieht der politische Arm Putins bei uns in der Landesregierung ein", lautete seine Feststellung. Mit der ÖVP sei es zwar auch nicht leicht, "aber es macht einen Unterschied, ob der schlechte Einfluss der FPÖ auf sie wirkt oder unser guter Einfluss auf sie abfärbt". Die Grün-Anhänger wurden deshalb nochmals eingeschworen. Denn es werde am 23. April wohl "arschknapp", deshalb müsse man in den nächsten Wochen um jede einzelne Stimme kämpfen, betonte Heilig-Hofbauer.