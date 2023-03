Wahlkampfauftakt in Hallein: FPÖ will nur ohne Haslauer mit ÖVP koalieren

Parteichefin Marlene Svazek hat vor der blauen Basis ein Duell um Platz eins im Land mit der ÖVP ausgerufen. Ein Zustandekommen einer Zusammenarbeit mit der ÖVP in der nächsten Landesregierung knüpft sie an den Austausch einer weiteren Personalie.

Umrühren - das haben sich die Salzburger Freiheitlichen für die Landtagswahl am 23. April vorgenommen. Das sollten die Kochlöffel symbolisieren, die den rund 300 Anhängerinnen und Anhängern am Freitagabend beim Wahlkampfauftakt im Ziegelstadel in Hallein in die Hand gedrückt wurden. Wobei die Rezepte für die Mobilisierung der eigenen Gefolgschaft die bekannten geblieben sind, vom Einmarsch zum Wahlkampfsong mit Händeschütteln bis hin abschließenden Singen von Landeshymne und Rainermarsch.

Abrechnung mit der Landesregierung

Das Bühnenbild bestimmte das Motto ...