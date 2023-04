Wahlstudio: Ausgestorbene Ortskerne - was kann man dagegen tun?

Wie kann man Ortszentren beleben? Welche Strategien in der Raumordnung sind nötig? Im RTS-Wahlstudio diskutierten die grüne Nationalratsabgeordnete Astrid Rössler und Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger.

Diskussion im RTS-Wahlstudio am Mirabellplatz im Vorfeld der Landtagswahl.

Bischofshofen hat im Oktober 2022 das Projekt "Stadtup" ins Leben gerufen, um einem grassierenden Leerstand im Stadtzentrum entgegenzuwirken. Im RTS-Wahlstudio erklärt der Bürgermeister, warum die Gemeinde jetzt schon gegensteuert, und was sie sich von Landesseite wünschen würde.

Astrid Rössler ist Nationalratsabgeordnete der Grünen und war bis 2018 Raumordnungsreferentin des Landes Salzburg. Sie sagt, in Summe sei man noch weit vom Ziel des Bodenverbrauchs entfernt. Mit neuen Widmungen müsse man sparsamer umgehen, Brachflächen und Leerstand besser managen. "Beim Flächenverbrauch in Gemeinden, da wird in der Regel noch immer von einem Wachstumsszenario ausgegangen. Von dem müssen wir uns verabschieden."