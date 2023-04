Wahlstudio: Emotionale Debatte um Hochwasserschutz im Pinzgau

Sind Eingriffe im Nationalpark gerechtfertigt, um den Siedlungsraum im Oberpinzgau zu schützen? Darüber diskutierten Landesrat Josef Schwaiger und Naturschutzbund-Vorsitzender Winfrid Herbst im RTS-Wahlstudio. Dabei kamen auch die Sünden der Vergangenheit zur Sprache.

Im Sommer 2021 entkam Mittersill nur knapp einer Katastrophe. Obwohl der Hochwasserschutz in den vergangenen Jahren massiv erweitert worden war, reichten auch diese Schutzbauten fast nicht mehr aus. Unmittelbar danach wurden neue Schutzmaßnahmen gefordert, um für die Zukunft und ein noch größeres Hochwasserereignis gewappnet zu sein.

Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) betont, dass alle Retentionsräume in der Talebene ausgeschöpft seien. "Wir können die Dämme ja nicht nocht weiter erhöhen, das kann man nicht weiter hochziehen." Daher soll es Maßnahmen in fünf Tauerntäler geben, um die Wassermassen im Fall des Falles zurückzuhalten. Aktuell laufen Gespräche mit Grundbesitzern. An diesen werde es nicht scheitern, betonte Schwaiger. 2024 soll mit den ersten Maßnahmen im Felbertal begonnen werden. Es seien keine Mauern geplant, sondern Wellen bzw. Erhebungen mit einer maximalen Höhe von zehn Meter über dem Talboden, die sich in die Landschaft einfügen und das Wasser kurzfristig zurückhalten. "Wir werden den Wassermassen nicht mehr anders Herr", sagt Schwaiger.