Wahlziel der Salzburger SPÖ: "Niemand soll an uns vorbeikommen"

Parteichef David Egger will seine Partei wieder in die Landesregierung führen. Dafür müsse die SPÖ "stärker werden". Inhaltlich stehen vier Forderungen im Mittelpunkt.

Die SPÖ will drei Plakatwellen ausbringen. Landesgeschäftsführer Gerald Forcher stellte die „inhouse“ entworfene Kampagne am Freitag vor.

"Salzburg ist Heimat. Kein Chaletdorf." Mit diesem Slogan will die SPÖ ihren Spitzenkandidaten David Egger im Landtagswahlkampf vor allem in den Tourismusregionen plakatieren, wo die Partei sich schon länger auf Projekte von Investoren politisch eingeschossen hat. Am Freitagvormittag hat die Partei ihre Kampagne und ihr Programm vorgestellt. "Mir kommt vor, dass es in diesem Bundesland mehr Chalets gibt als leistbare Wohnungen für junge Menschen", meinte der Parteichef analog zum Plakat. Ziel der SPÖ sei es, dass maximal ein Drittel des ...