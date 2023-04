"Warum streiten Politiker eigentlich so viel?" Die SN beantworten Kinderfragen über Politik

Warum ist die Politik der Erwachsenen so, wie sie ist? Das fragen sich auch viele Mamas und Papas. Noch mehr aber die Kinder - sie dürfen hier einmal ihre Fragen stellen. Und treffen dabei so manchen Nagel auf den Kopf. Wir haben Kinder aus Salzburg gefragt, was sie an der Politik nicht verstehen. Und versucht, einfache Antworten zu finden.

BILD: SN/PIXEL-SHOT - STOCK.ADOBE.COM „Zu welcher Partei gehört dieser Haslinger?“, wollte eine Schülerin von uns wissen. Oder: „Halten Politiker immer ihre Wahlversprechen?“ BILD: SN/WIZANY Das Chiemseehof-Playmobil – gibt es nicht wirklich. Schade, oder?